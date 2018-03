Chambéry, France

Hommage national ce mercredi midi au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame dans la Cour des Invalides à Paris et dans tout le pays, avec une minute de silence dans les préfectures, les écoles, les gendarmeries.

Au groupement de gendarmerie de Chambéry-le-Haut, les gendarmes en uniforme se sont rassemblés dans la cour. A leurs côtés, des officiers du commissariat. Le préfet de la Savoie a pris la parole brièvement pour s'adresser aux forces de l'ordre et s'associer à la peine, pour dire que le sacrifice d'Arnaud Beltrame montre que nous sommes une nation encore debout, que c'est "grâce à des hommes et des femmes comme lui, comme vous, que nous pourrons combattre contre le terrorisme".

Les gendarmes savoyards se sont rassemblés ce matin dans la cour du groupement de gendarmerie pour saluer la mémoire d'Arnaud Beltrame © Radio France - B. Dupin

Parmi les quelques dizaines de civils présents, Thierry et Vinciance venus témoigner "de notre émotion et notre reconnaissance". Vinciane ajoute : " Une personne pareille mérite qu'on prenne conscience qu'il y a des hommes prêts à nous défendre et à nous protéger. Ce n'est pas tous les jours qu'on en rencontre".

Des gendarmes en retraite sont là, parce qu'Arnaud Beltrame est "de la famille". Peu de jeunes gens, sauf Elodie qui a 20 ans. Elle vient de réussir le concours pour entrer en école de gendarmerie. "Ce qu'il a fait ça renforce encore plus cette envie de devenir gendarme", dit-elle.