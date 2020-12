Chambéry : l'hommage de la Nation aux victimes du crash d'hélicoptère à Bonvillard

Les victimes du l'accident d'hélicoptère de Bonvillard ont reçu mardi après-midi dans en préfecture de Savoie l'hommage de la Nation, en présence du ministre de l’intérieur Gérarld Darmanin. Cinq secouristes ont perdu la vie la semaine dernière dans le crash de leur appareil lors d'une mission d'entraînement d'hélitreuillage.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin © Radio France - Damien Triomphe

"Au nom du gouvernement je veux avant tout penser à leurs familles" a déclaré Gérald Darmanin, "mais aussi à toute la communauté de la montagne qui est endeuillée. Ces héros ont perdu la vie dans l'exercice quotidien de leur mission". Le ministre de l'Intérieur a ainsi rendu hommage "à cinq anges gardiens de la montagne, si belle et parfois si brutale".

Gérald Darmanin a eu une pensée particulière pour les troupes des CRS de montagne, "qui ont réalisé 30.000 interventions depuis leur création en 1970 et sauvé des milliers de vie".

Décorés de l'ordre national du mérite

Environ 200 personnes ont assisté à la cérémonie solennelle de 45 minutes en présence de nombreux représentants du secours en montagne, venus soutenir les familles éprouvées devant les cinq cercueils disposés dans la cour de la préfecture.

Le monde du secours en montagne représenté dans la cour de la préfecture de Savoie © Radio France - Damien Triomphe

Deux secouriste de la CRS Alpes, le commandant du détachement d'Albertville âgé de 48 ans et un brigadier âgé de 49 ans, ainsi que trois membres du Secours Aérien Français (SAF), un pilote, un treuilliste instructeur et un treuilliste âgés de 46, 40 et 49 ans sont décédés dans cet accident dont les circonstances, sans doute liées à la météo, sont encore à établir précisément. Tous ont été décorés à titre posthume de l'ordre national du mérite.

Les cercueils des victimes recouverts du drapeau français © Radio France - Damien Triomphe

Mardi dernier vers 18h30, l'hélicoptère du SAF s'est écrasé dans une zone boisée à 1.800 mètres d'altitude sur la commune de Bonvillard en Savoie, près d'Albertville. Le seul survivant du drame est le pilote instructeur, âgé de 50 ans, dont les jours de sont plus en danger.