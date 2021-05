Chambéry : la piscine du Stade rouvre ses portes au public

À la piscine du Stade, on rouvre par étapes. Mi-mai, les élèves du primaire et du secondaire avaient pu reprendre les cours de natation. À partir de ce lundi, tous les Chambériens peuvent replonger dans les eaux du bassin extérieur. Et cette première journée n'a pas déçu, le public escompté s'est bien adapté aux différentes conditions pour profiter du lieu.

Ils ont joué le jeu de la réservation en ligne obligatoire sur le site de Grand Chambéry. Un compte nominatif doit d'abord être créé, à partir duquel on peut payer son entrée au tarif unitaire de 4 euros. Il est aussi possible de recharger un abonnement ou acheter une carte de 10 entrées, tarif plein ou réduit. Plus besoin, donc, de faire la queue à la caisse, les baigneurs se contentent de scanner à l'entrée un QRcode de leur réservation. Un système qu'ils ont rapidement pris en main, voire pris d'assaut : "J'ai voulu réserver pour ce week-end afin de venir avec mes enfants, c'était déjà plein. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance !", conseille Élodie. "On voit sur le site où en sont les réservations, pour avoir une idée de s'il y a beaucoup de monde ou pas", détaille Estelle.

Les horaires sont également spécifiques. Du lundi au vendredi, les nageurs peuvent choisir un des trois créneaux horaires : 10h30-13h30, 14h-17h, 17h30-20h. Le week-end, entre 10h et 13h30, ou de 14h30 à 18h30. La jauge n'est également pas la même en fonction des jours : 75 personnes par créneau dans l'ensemble de la structure le mercredi, samedi et dimanche, 50 les autres jours. Pour respecter la distanciation sociale, il y aura seulement 12 à 16 nageurs par ligne.

La piscine du Stade de Chambéry s'adapte aux règles sanitaires pour rouvrir son bassin extérieur. - Justine Leblond

Des mesures d'hygiène à respecter

Le port du masque n'est plus obligatoire au bord de la piscine, seulement du hall jusqu'aux douches. Il devra être placé dans un sac ou dans la serviette. Il faudra aussi enfiler un maillot dans les vestiaires extérieurs, le long du bassin, puis se parer d'un bonnet de bain et prendre une douche savonnée avant de se jeter à l'eau. Du gel hydroalcoolique est à disposition avant de passer à la caisse ou d'entrer dans les vestiaires.

À noter que l'espace bien-être reste fermé, faute de pouvoir l'adapter aux mesures sanitaires.

Dernière étape de la réouverture : le 28 juin, le public aura alors accès à tous les bassins, avec une jauge élargie à 300 personnes. Pour le plus grand plaisir des employés municipaux : "Certains de nos agents, qui ne travaillaient plus, prêtaient main forte aux centres de vaccination. Aujourd'hui, ils sont très heureux de revoir du public, et surtout de remettre en route les activités d'apprentissage. Cette piscine est surtout là pour apprendre à nager aux gens!", s'enthousiasme Dominique Métral, directeur de la piscine. Les cours de natation et d'aquagym reprendront justement à la fin du mois.