Coronavirus : la ruée dans les rares magasins de bricolage ouverts après plusieurs semaines de fermeture

Je suis arrivé 3/4 d'heure en avance pour profiter ensuite de la journée de bricolage - Lucas, un client

Les bricoleurs amateurs ont le tournevis ou le pinceau qui les démangent ! Une demi-heure avant l'ouverture du magasin ce samedi matin, de nombreux clients étaient déjà dans la file. Un phénomène surement accentué en Pays de Savoie par le début des vacances scolaires. Jusqu'à présent, seuls les professionnels avaient accès sous certaines conditions aux magasins de bricolages, ainsi que les particuliers pour les urgences.

A Chambéry , un seul magasin de bricolage est ouvert

A Chambéry un seul magasin de bricolage a choisi de tester cette ouverture au public. Si les aménagements mis en place et si la clientèle est au rendez-vous, d'autres magasins de cette enseigne en Pays de Savoie ouvriront au public. Mais bien sûr, rien n'est "comme avant", toute une organisation est mise en place à l'extérieur et dans le magasin. Les responsables ne souhaitent d'ailleurs pas communiquer sur cette ouverture pour que le magasin ne soit pas saturé et pour garantir la sécurité sanitaire des salariés.

Dans ce magasin de bricolages, les règles sanitaires valables dans les supermarchés sont appliquées, comme le respect de la distanciation sociale ou la limitation du nombre de clients admis à l’intérieur .

Les commandes sur internet restent privilégiées par les enseignes

Les clients ont ensuite accès à un drive mis en place spécialement dans le cadre des mesures liées au coronavirus. Mais les délais d'attente sont longs : plusieurs semaines pour avoir un créneau de disponible et pouvoir acheter son pot de peinture !