Chambéry : le grande centre de vaccination a ouvert ses portes à Savoieexpo

Le grand centre de vaccination de Savoieexpo a ouvert ses portes ce mardi 6 avril à Chambéry. Pour démarrer, 350 personnes sont accueillies par jour. Ce nombre va doubler dès lundi prochain. L'objectif est de dépasser les 1.000 vaccinations quotidiennes d'ici quelques semaines.

Ce centre remplace celui du Centre du Congrès chambérien, Le Manège, pour vacciner plus. "Au Manège, il y avait six lignes de vaccination. Aujourd'hui nous sommes encore à six, jeudi ce sera neuf et lundi prochain douze. Ça représentera environ 700 personnes vaccinées par jour", détaille Emmanuel Clavaud, le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Savoie. L'espace a été aménagé pour dépasser ces chiffres d'ici peu. "L'objectif est de faire fonctionner le centre pendant de nombreux mois", précise le colonel.

Avant la vaccination, l'éligibilité de chaque patient est vérifiée © Radio France - Justine Leblond

Une trentaine d'acteurs sont mobilisés cette semaine : aussi bien du monde de la santé, des collectivité territoriales, des autorités, des bénévoles, de secouristes de la Croix Rouge ou encore des sapeurs pompiers, pour accompagner les patients de la prise de rendez-vous à la sortie du centre.

"Reprendre une vie"

Pour le moment, seules les personnes âgées de plus de 70 ans ou de plus de 50 ans et atteints de comorbidités peuvent bénéficier du vaccin à Savoieexpo. A partir du 16 avril, la tranche 60-69 ans pourra également venir pour bénéficier du vaccin Pfizer.

Madeleine a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer © Radio France - Justine Leblond

Parmi les personnes venues se faire vacciner ce mardi 6 avril, il y a Madeleine. Âgée de 80 ans, elle a reçu sa deuxième dose de vaccin. Comme l'infirmière lui a dit, elle est désormais "tranquille". Un soulagement pour cette grand-mère, qui va enfin pouvoir serrer sa petite-fille de 18 ans dans ses bras : "ça fait un choc au cœur de ne plus pouvoir s'embrasser".

Ecoutez notre rencontre avec Madeleine, 80 ans, qui a reçu sa deuxième dose de vaccin Copier

Jean-Paul, 70 ans, est venu pour sa première dose du vaccin, "surtout pour ma fille qui se faisait du souci pour son père". En attendant de pouvoir sortir du centre, il s'est empressé de lui écrire un message pour la rassurer. Evelyne, infirmière au centre de vaccination de Savoieexpo constate que beaucoup de patients viennent pour retrouver leur famille.

Ils veulent reprendre une vie correcte, avoir à nouveaux des liens sociaux, voir la famille, les amis... Reprendre une vie ! - Evelyne, infirmière au centre de vaccination de Savoieexpo

La vaccination a lieu dans des boxes individuels © Radio France - Justine Leblond

Certains viennent aussi pour voyager à nouveau, dans la crainte qu'un passeport vaccinal soit mis en place. C'est notamment le cas de Marie-Claude, âgée de 70 ans. "Je suis venue me faire vacciner pour pouvoir voyager ou aller au théâtre si un passeport vaccinal nous est demandé." Un ressenti partagé par Roseline, dont le mari est Italien. "Nous avons de la famille proche en Italie et aimerions y retourner bientôt. J'espère qu'un passeport vaccinal européen sera bientôt en place !"

En Savoie, le Centre des Congrès d'Aix-les-Bains est aussi devenu un centre de vaccination ce mardi. En Haute-Savoie, un "vaccinodrome" ouvre ses portes dès mercredi 7 avril, au Parc des Expositions Rochexpo à La Roche-Sur-Foron.

Après s'être fait vacciner, chaque patient attend une quinzaine de minutes pour s'assurer qu'il se sent bien © Radio France - Justine Leblond