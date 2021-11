Chambéry : les 480 places du nouveau parking Ravet accessibles dès mi-novembre

Des travaux débutés en 2017, puis arrêtés à deux reprises... Le chantier du nouveau parking Ravet touche à sa fin et le parking sera accessible aux clients mi-novembre. Avec sept étages ouverts sur l'extérieur et près de 480 places de parking, l'objectif de Q-Park est de faciliter le stationnement des Chambériens.

Impossible de rater l'imposant bâtiment tout en courbes à l'entrée de l'avenue des Ducs de Savoie à Chambéry. Selon Michèle Salvadoretti, la directrice générale de Q-Park, tout a été pensé pour être pratique pour les clients. "Pas de poteaux entre les places de stationnement, des places en épis, une rue montante de 15 mètres de large ouverte sur l'extérieur, avec une toupie de descente rapide pour faciliter la sortie", détaille la directrice.

Le parking comprend également un garage à vélo et des recharges de véhicules électriques. Pour se garer, il faudra payer 1,40 euros de l'heure. Plusieurs forfaits existent aussi, avec une cinquantaine d'euros environ pour un abonnement mensuel.

Moins de problèmes de stationnement en centre-ville ?

Pour Thierry Delmas, le directeur de la société de construction du parking, les 474 places devraient désengorger un peu le stationnement à Chambéry. "A l'entrée de la ville, tout près de l'hyper-centre, la position du parking est stratégique. Il devrait permettre de réduire le nombre de voitures circulant dans le centre-ville."

Les avis des habitants divergent sur le sujet. "Franchement, c'est horrible, il gâche le paysage... On ne voit même plus la croix du Nivolet", regrettent plusieurs habitants du quartier. Au contraire pour cette jeune fille, le parking est "très pratique. J'habite à même pas 100 mètres du parking, et je n'arrive jamais à me garer car à côté il y a un collège et les places sont toujours occupées. Même si je dois payer, ça me facilitera la vie." Même avis du côté de ce pharmacien : "Les clients pourront se garer beaucoup plus facilement dans le quartier... Par contre, j'espère que l'entrée du parking ne va pas provoquer des bouchons le matin !"

à lire aussi Chambéry : entre 5 et 10 millions d'euros de surcoût pour modifier le projet du parking Ravet