Chambéry, les compagnies en résidence à Malraux scène nationale

C’est un aspect plutôt méconnu des scènes nationales. On y va parfois applaudir des têtes d’affiches, des comédiens ou des musiciens de renoms, mais ces scènes nationales ont aussi vocation à ouvrir leurs portes aux jeunes compagnies. C’est notamment la mission de la structure « La Base », un lieu d’échanges et de rencontres autour de la culture. « C’est un espace ouvert aux porteurs de projets artistiques, culturels, individuels ou collectifs, ainsi qu’à toute personne souhaitant participer à l’aventure ». Concrètement ce sont des espaces, une scène ouverte, des galeries d’expo, un cinéma, des salles de réunion et un lieu de fabrique.

Des conditions idéales pour répéter

Marie Pia Bureau, la directrice de Malraux et son équipe mettent à disposition des compagnies, une salle de 80 places pour répéter.

On tend la main aux compagnies locales - Marie Pia Bureau, directrice

« C’est notre politique ici, on tend la main aux compagnies locales. Elles ont accès à des salles de répétition et si besoin aussi, on peut s’organiser et mettre à disposition des techniciens ou des régisseurs. On a conscience qu’il faut toujours quelqu’un qui aide au départ. On doit bien ça aux territoires, aider les émergences » ajoute Marie Pia Bureau

"Aider les émergences" - la Directrice de Malraux Scène Nationale à Chambéry Copier

La compagnie Cyranophile en résidence pour la préparation de la pièce Sauve toi, la vie t’appelle

La compagnie Cyranophile de Gilbert Coudurier prépare cet été pendant une semaine à Malraux une nouvelle pièce de théâtre Sauve toi la vie t’appelle , une pièce co-écrite par Antonin Verhamme et Gilbert Coudurier.

Si nous n'avions pas cette salle de répétition, on aurait été... dans notre cuisine ! - Jean Jacques Durand, le metteur en scène

"Cette salle de répétition est parfaite ajoute le metteur en scène : c’est un lieu avec une vraie boite noire. On arrive à faire en 7 jours ce que normalement une troupe fait en 15 jours. Sans cette salle, nous aurions répété … dans notre cuisine !!!

C’est la première expérience d’Antonin Verhamme en tant qu’auteur et le premier spectacle qu'il monte ici, à Malraux, dans ces conditions idéales : " C’est très touchant de voir qu’on fait confiance à la jeunesse, mon équipe de travail bien sûr mais aussi l’Espace Malraux. Ça m’encourage et ça me motive à faire plus, car on me tend la main".

La pièce sera présentée à Paris en novembre prochain et le 18 mars à Aime La Plagne.