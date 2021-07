Chambéry : les Ecuries de Boigne ont été évacuées

Elles étaient occupées par un collectif d'artistes et d'intermittents du spectacle depuis le mois de mai. Les Ecuries ont été évacuées par les forces de l'ordre ce mercredi matin, vers 6h30.

Une quinzaine de personnes se trouvaient devant les Ecuries de Boigne lorsque les forces de l'ordre sont arrivées ce mercredi matin, vers 6 heures 30.

D'après le collectif, il y avait une dizaine de véhicules. L'évacuation s'est fait dans le calme, en moins de 45 minutes. "Nous n'avions pas envie de partir en garde-à-vue alors nous sommes partis de nous-mêmes", précise l'une des occupantes. Depuis la date prévue d'évacuation, "chaque jour quelques uns d'entre nous se levaient vers 5 heures et guettaient devant les Ecuries pour prévenir les autres." Ils ont donc pu sortir des lieux avant que les forces de l'ordre n'y pénètre.

"Le site est en cours de nettoyage et de sécurisation", précise la mairie de Chambéry.

Occupées depuis le mois de mai

Le collectif d'intermittents du spectacle et de demandeurs d'emploi occupait de manière illégale les Ecuries de Boigne, fermées il y a un an après un incendie, depuis le mois le mai. Après une décision du tribunal de Grenoble, et "dans le cadre de l'arrêté municipal n°1489 du 21 mai", ils avaient huit jours pour quitter les lieux à compter du 12 juillet.

Pour le moment, les anciens occupants ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. "On se donne un temps de réflexion", commente le collectif.