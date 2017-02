Chambéry: nouvel abattage de platanes dans le centre ville

L'abattage de six à huit arbres a commencé ce lundi sur le boulevard de la colonne. Objectif: désengorger les rues adjacentes et aménager une nouvelle voie de circulation pour entrer et sortir du centre ville.

Une nouvelle opération d'abattage de platanes a débuté ce lundi dans le centre de Chambéry, sur le boulevard de la colonne. Six à huit arbres sont en train d'être coupés pour permettre la réalisation d'une nouvelle voie de circulation pour entrer et sortir du centre -ville entre l'avenue des Ducs et la rue Favre, afin de "désengorger" la rue St-Antoine. Les travaux d'aménagement du nouvel axe de circulation devrait durer un mois.