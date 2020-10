Chambéry : plus d'un semi-remorque de marchandises pour aider les sinistrés des Alpes-Maritimes

Les jeunes du service Emergence et de la prépa apprentissage de la Fondation du Bocage à Chambéry se sont lancés, et les résultats dépassent de loin leurs espérances.En trois jours, leur collecte a permis de réunir assez d'affaires et de produits de première nécessité pour pouvoir envoyer plus d'un semi-remorque de marchandises aux habitants sinistrés des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex.

"On pensait que le mini-van pouvait suffire. Mais en fait, les Chambériens ont été très généreux !" sourit Nathalie, éducatrice du service Emergence de la Fondation du Bocage. Des dons sont aussi venus d'Albertville, "on en avait partout". Pour les sinistrés : de la nourriture, des produits d'hygiène, de l’électroménager, des chauffages, des vêtements... Deux jeunes et deux éducatrices ont déjà convoyé des marchandises en mini-van ce vendredi, et sont rentrés le lendemain. Lundi, c'est un semi-remorque qui prend la route. Tout est envoyé au palais Nikaia à Nice, où des bénévoles réceptionnent les dons, les trient et les répartissent.

Les adolescents veulent y retourner pour aider à nettoyer les plages

Éducatrices et adolescents sont rentrés avec d'ores et déjà la volonté de refaire le voyage à la Toussaint, pour aider les habitants à nettoyer leurs plages. Pablo, 14 ans, a vu l'état de celle de Saint-Laurent-du-Var, et compte bien passer une partie de ses vacances là-bas. Il décrit : "C'est inimaginable. C'est comme un forêt dévastée, il y a tout et n'importe quoi sur la plage. Ce n'est pas beau à voir".

La plage de Saint-Laurent-du-Var, après la tempête Alex. Les jeunes de la Fondation du Bocage à Chambéry veulent participer à leur nettoyage pendant les vacances de la Toussaint. - Emergence

Le service Emergence est un service de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Fondation du Bocage. Il assure un accompagnement éducatif en vue d'une inclusion scolaire et / ou une formation professionnelle. En fonction du parcours du jeune, un projet d'action individualisé est établi, évalué et réactualisé selon les besoins. Il dispose de 20 places en accueil de jour, pour des jeunes de 12 à 18 ans.