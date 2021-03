Chambéry : plus de 3000 masques distribués aux écoliers fabriqués par des associations locales

Plus de 3000 masques sont en train d'être distribués dans les écoles de Chambéry. Ils ont été confectionnés par des associations d'aînés et de quartier, avec l'aide de couturières. Ce sont des masques homologués type 1.

Des associations de seniors et de quartier fabriquent des masques pour les écoliers chambériens pour "créer du lien intergénérationnel". Ils sont aux homologués de type 1. En tout, plus de 3000 masques vont être distribués.

"L'idée est née au moment du deuxième confinement, où les associations nous ont fait savoir leur intérêt d'être actif au moment de cette deuxième crise", explique Christelle Favetta Sieyes, adjointe en charge de la cohésion, de la justice sociale et de la santé. Au même moment, le gouvernement annonce le port du masque obligatoire à l'école. "La Ville de Chambéry avait fourni deux masques par élève, mais je me disais que ce n'était pas suffisant pour tenir toute la semaine", détaille l'adjointe.

L'idée : que des plus anciens travaillent pour des plus jeunes

Ce vendredi 12 mars, c'était la première distribution. L'école de du Mollard (Hauts-de-Chambéry), a reçu la visite d'Emilienne Roche, couturière et co-présidente de l'association Vivre ensemble à Pugnet, accompagnée des élus. Avec deux membres plus âgés de l'association, elle a fabriqué des masques pour toutes les classes de l'école.

On a accepté directement. C'était un plaisir de faire ces masques pour aider les enfants pendant la crise sanitaire, et puis c'était aussi un moment de détente ! - Emilienne Roche, co-présidente de Vivre ensemble à Pugnet

L'école du Mollard est la première a avoir reçu des masques, ce vendredi 12 mars © Radio France - Justine Leblond

Micheline Myard-Dalmais, conseillière municipale déléguée aux seniors, explique la démarche : "il y a 18 écoles et on essaye de trouver des associations qui sont au plus près de celles-ci _pour qu'à la remise les personnes qui ont cousu les masques puissent être présentes et créer un lien avec les enfants_."

Les associations qui souhaitent participer au projet, encore en cours, peuvent prendre contact avec la mairie de Chambéry.