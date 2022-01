Un millier de manifestants à Chambéry et Annecy contre le protocole sanitaire à l'école

"Blanquer, Blanquer, on est venus te chercher !" Dans le cortège : enseignants, mais aussi directeurs d'école, parents d'élèves, infirmières scolaires et éducateurs. Ils étaient environ 600 dans les rues de Chambéry ce jeudi 13 janvier, à protester contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

Selon le syndicat majoritaire SnuiPP-FSU, 60% des enseignants du premier degré sont en grève aujourd'hui en Savoie, avec 92 écoles fermées, soit un quart d'entre elles. "C'est une mobilisation d'ampleur, inégalée depuis une dizaine d'années", assure Cécile Gachet, représentante FSU et enseignante remplaçante. "Dans le cortège, il y a même des parents et leurs enfants, qui nous soutiennent. Il y a clairement un ras-le-bol. "

"Ca fait 9 ans que je suis enseignante et c'est la première fois que je manifeste. C'était maintenant, il fallait le faire. On en a marre et c'est le moment de nous écouter car on a des choses à dire." - Lucie, enseignante en maternelle