Chambéry, témoignages de médecins : « les patients gravement touchés par le covid ont une volonté de fer »

On parle souvent des hospitalisations des malades du covid en réanimation mais quand les patients en sortent certains doivent encore être suivis pendant des mois. Ils sont pris en charge par exemple au centre de rééducation de la Croix Rouge dans l'agglomération de Chambéry, à St Alban Leysse. « Quand les malades arrivent chez nous, ils ont passé plusieurs semaines en réanimation, ils ne peuvent pas marcher, ils ont besoin d’oxygène, ils ont des pathologies aigues. Ils sont sous surveillance rapprochée ». Le docteur Florence Didier et son équipe ont pris en charge une trentaine de patients atteints de covid grave.

Ces patients récupèrent bien ! avec des semaines de soins importants

Florence Didier souligne l’énergie de ses patients pour s’en sortir et s’exclame « bien sûr que les patients vont bien aujourd’hui ! Un de nos patients vient demain en hôpital de jour. Il a fait trois mois de réanimation. Quand il est arrivé chez nous il ne pouvait même pas se tourner dans son lit. Il avait besoin de trois litres d’oxygène en permanence. Là il arrive sur ces deux jambes, sans aide technique. Il est resté deux mois en hospitalisation complète chez nous.

En pratique ce sont des patients qui récupèrent bien. Ils arrivent très dégradés sur le plan de l’autonomie et des pathologies médicales. Ils arrivent à récupérer très bien et retrouvent une vie la plus normale possible".

📻 Ecoutez : la prise en charge des covid grave Copier

Quand les patients ont fait 90 jours de réanimation, ils se rendent compte qu’ils ont une deuxième chance et ils ne veulent pas la louper

Bertrand Renolleau, qui a été médecin dans l’armée et dans des situations de crise a naturellement pris la main sur les protocoles covid. Il a animé plus d’une centaine de cellule de crise au sein du centre de rééducation. « Il y avait tout à mettre en place. On ne connaissait pas cette pathologie. On a installé plusieurs protocoles, mais finalement nous avons presque fait du cas par cas.

Les patients que nous recevons ont entre 60 et 75 ans. C’est un profil de jeunes retraités actifs. Ils ont un ou deux facteurs de risque et le covid grave leur tombe dessus. Notre objectif est de les ramener à la vie normale".

📻 Ecoutez : le profil des patients en longue rééducation Copier