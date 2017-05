Chambéry: un chèque de 12 000 euros pour les clowns de l'hopital

Les clowns de l'hôpital de Chambéry plébiscités et reconduits auprès des enfants malades. Les Rotary Club de Savoie et la direction du centre hospitalier viennent de signer un chèque de 6000 euros chacun, soit 12 mille euros pour permettre aux clowns de poursuivre leurs prestations.

Les clowns de l'association Les Instantanez ont débuté leur collaboration avec le centre hospitalier Métropole Savoie en octobre dernier. 7 mois plus tard, plus personne, ni les enfants, ni les parents, ni le personnel soignant ne veut plus se passer d'eux.

"Les clowns agissent comme un médicament. Ils se positionnent vraiment comme un partenaire de soins" . Emeline TESO, cadre de santé du service de pédiatrie.

Emeline Teso, cadre de santé Copier

"Ca nous fait du bien de voir nos enfants sourire". La maman de Nina, 3 ans.