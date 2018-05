La ville de Chambéry lance une application qui permet rapidement et simplement de signaler à la mairie un problème d'éclairage, un graffiti insultant sur un mur ou encore un banc détérioré. Les services techniques devraient intervenir plus vite.

Chambéry, France

Signaler des problèmes sur le mobilier urbain et dans les espace verts à Chambéry, c'est dorénavant possible en un clic. La mairie de Chambéry lance l'application gratuite Urban Pulse pour que les habitants puissent notamment faire remonter des dysfonctionnements du matériel urbain comme l'éclairage public qui fonctionne mal ou un graffiti insultant sur un mur ou encore une barrière cassée.

Les services techniques devraient intervenir plus vite

Il est toujours possible d'appeler la mairie, d'envoyer un courrier ou de se tourner vers sa mairie de quartier mais le but de cette application c'est que les plaintes remontent beaucoup plus vite en mairie et quelles soient traitées plus rapidement.

"Les Chambériens ne comprennent pas pourquoi une barrière abîmée n'est pas réparée trois mois après leur signalement. C'est normal que les services techniques interviennent plus vite." - Michel Dantin, maire de Chambéry.

L'application Urban Pulse existait déjà pour les bons plans sortie sur la ville de Chambéry. Mais cette nouvelle fonctionnalité permet aux services techniques d'intervenir plus vite sur de potentielles dégradations. "Les Chambériens ne comprennent pas pourquoi une barrière abîmée n'est pas réparée trois mois après leur signalement. C'est normal que les services techniques interviennent plus vite," explique Michel Dantin le maire de Chambéry.

La méthode

Télécharger l'application (Apple iOS / Android), pas besoin de créer un compte

Cliquer sur la rubrique "Signaler" sur la page d'accueil

Vous devez prendre une photo du mobilier cassé. © Radio France - Caroline Pomes

L'application vous géolocalise et trouve seule le nom de la rue où il y a un incident.

Sélectionner le type d'incident. Cela peut être "Mobilier urbain, éclairage public, canalisation."

Prendre une photo du problème.

Rajouter plus d'informations dans la case "description".

Envoyer la plainte.

Un agent pourra intervenir dans l'après-midi si le problème est urgent comme une barrière au milieu de la route ou plus tard si les services techniques jugent que le problème n'est pas urgent.