Chambéry : une concertation pour l'aménagement du boulevard de la colonne

La ville de Chambéry (Savoie) lance une consultation sur les aménagements du boulevard de la colonne et des alentours. Un questionnaire en ligne est disponible pour les habitants.

C'est parti pour la concertation sur les travaux du boulevard de la Colonne et des alentours. Elle va durer jusqu'au mois d'avril et la première étape, c'est une consultation par un questionnaire. Il est à la disposition des chambériens sur le site internet de la mairie. Les questions portent sur les aménagements futurs du boulevard : la place des piétons et des voitures, animations, commerces ; bref, comment imaginez-vous ce lieu central de Chambéry dans le futur.

Le questionnaire en ligne. © Radio France - Capture d'écran

"C'est une vraie consultation"

- Josiane Beaud, première adjointe à l'urbanisme et aux transports

"L'idée c'est de rapprocher les propositions des habitants d'un certain nombre d'étudiants en architecture et urbanisme, spécialistes en matière d'aménagement, de voir quels sont les scénarios possibles et de proposer ensuite à la population de voter" explique la première adjointe, Josiane Beaud. D'ajouter également qu'il y a certaines contraintes, comme le fait de pouvoir traverser le boulevard en voiture ou de circuler autour de l'ancienne maison du tourisme.

Le formulaire est accessible jusqu'au 31 mars. Les prochaines étapes : au mois de mars, des présentations vont être organisées dans le quartier. En avril, participation d'élèves architectes et d'urbanisme qui vont aider à l'élaboration des propositions et puis en mai, vote final des habitants.