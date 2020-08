Chambéry : une femme de plus de 250 kilos évacuée par les pompiers

C'est une intervention peu commune qui a mobilisé les pompiers à Chambéry ce vendredi après-midi.

Les secours ont déployé un important dispositif pour venir en aide à une femme dans un appartement avenue du Covet, à la demande de son médecin. L'habitante, âgée de 39 ans pèse plus de 250 kilos, et les pompiers l'ont évacuée à l'aide d'un bras élévateur, par la fenêtre de son appartement du premier étage. Les secours et le personnel soignant étaient équipés de matériel spécifique et tout s'est déroulé normalement.