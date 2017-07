Chambon-Feugerolles : la colère des habitants face à un projet d'antenne-relais

Les habitants des lotissements de la Sauvanière et des Terrasses de Feugerolles ont découvert un peu par hasard un projet d'installation d'une antenne-relais dans un champ situé tout près de leurs maisons. Problème : personne ne les a prévenu.

À la fin du mois de juin dernier, Maurice se promène dans les champs autour de sa maison, lorsqu'il tombe sur un panneau : "En lisant, je me suis rendu compte qu'une antenne-relais allait être installée par l'opérateur Orange, juste là, dans ce champ". Une antenne qui pourrait mesurer 17 mètres de haut. De quoi sérieusement gâcher la jolie vue dont Maurice bénéficie : les fenêtres de sa maison ne sont situées qu'à une dizaine de mètres du site. "J'ouvre mes volets, et bim, je suis en plein sur l'antenne. Ça fout un coup de plomb au moral", soupire t-il. Très vite, la nouvelle se répand chez les voisins, et les habitants décident de se mobiliser : ils créent le collectif "Antenne Chambon", lancent une pétition en ligne qui dépasse déjà les 140 signatures, et un blog pour faire connaître leur situation.

Panneau annonçant la construction prochaine d'une antenne-relais, dans un champ du Chambon-Feugerolles. © Radio France - Julie Szmul

Risques sanitaires, pollution visuelle, et dévaluation du foncier

Hamid Benaabella est le porte-parole du collectif : "L'OMS [l'organisation mondiale de la santé] dit que les ondes électro-magnétiques peuvent être cancérogènes. Forcément, ça nous fait réagir !". Les habitants, comme Fabrice, s'inquiètent également de la perte de valeur de leurs maisons : "Une antenne comme ça, au milieu d'un lotissement, ça va forcément faire baisser la valeur de nos biens immobiliers". Une baisse qu'il estime à hauteur de 30%. Autre source d'inquiétude pour les riverains, la puissance de cette antenne. D'après Olivier, dont la maison est toute proche de la future antenne, "la puissance de cette antenne est monstrueuse. Ça représente l'équivalent de la consommation de quatre maisons en hiver !". Les habitants ont du mal à en comprendre l'utilité : "On nous a installé la fibre il n'y a pas longtemps, explique Fabrice. Et sur mon téléphone, sans cette antenne, j'ai déjà la 4G : on a pas besoin de plus !"

Bientôt une réunion avec Orange et les habitants

De son côté, la mairie du Chambon-Feugerolles temporise. Le projet d'antenne serait actuellement sur pause, à cause d'un vice de procédure. Le maire a prévu d'inviter des représentants des habitants à venir discuter avec des agents de l'opérateur Orange, à la rentrée. D'ici là, rien ne sera fait, promet l'élu.