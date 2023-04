"Chambord est unique au monde" dit Pierre Dubreuil, le nouveau patron du domaine

En janvier dernier, Pierre Dubreuil, ancien directeur de l'Office français de la biodiversité, est devenu directeur général du domaine de Chambord. Il dévoile ses ambitions et ses projets pour les années à venir.

En quittant son poste en janvier dernier, Jean d'Haussonville, qui a dirigé le domaine de Chambord pendant treize ans, confiait sur France Bleu Orléans son émotion. "Avez-vous ressenti la même en arrivant en janvier dernier ?

Oui, j'ai ressenti une grande émotion, de la joie, de l'honneur, de la fierté de servir ce château, ce domaine, cet endroit qui est à mon avis, unique au monde, par sa beauté, par ce qu'il représente. Chambord est unique au monde et je peux vous le dire, vous le savez, bien au delà des frontières de l'Europe. Chambord est réputé. Donc oui, c'est une fierté et j'ai ressenti cette émotion, peut être pas la même que Jean d'Haussonville, mais j'ai ressenti une grande émotion.

Et c'est aujourd'hui le château le plus visité de France, derrière VersaillesPlus d'un million de visiteurs l'an dernier. On prend le même chemin en 2023 ?

L'année commence plutôt bien, oui. Il est difficile de vous dire, parce qu'on est au quart de l'année, si on fera le même score. Mais oui, ça a plutôt bien commencé. Le premier trimestre était bon, les vacances de Pâques s'annoncent très bien aussi. Le week end de Pâques a été un très bon week end, pas le plus fort historiquement, mais ça se passe bien. Donc on est plutôt confiants.

Et vous venez avec quelques bonnes nouvelles. Cet été, par exemple, les visiteurs pourront voir de nouveau les terrasses de Chambord dans leur intégrité, c'est à dire débarrassée des échafaudages liés aux travaux des lanternons sur les toits de Chambord. Le chantier est bientôt terminé ?

Oui, je peux dire ici en avant première, que, à la fin du mois de juin, les visiteurs, tout le monde pourra découvrir le château sans les échafaudages, les lanternons seront déshabillés de leur échafaudage. Ce sera normalement fin juin, je reste prudent. Mais fin juin, c'est à dire à l'été, on verra le château dans les conditions d'avant, parce qu'on a oublié que les lanternons. C'était une rénovation absolument indispensable. C'est la partie sommitale du château qui en est une composante, une composante essentielle.

Vous dirigiez avant de prendre la tête du domaine de Chambord, l'Office français de la biodiversité. Ça va être votre patte, cet aspect là ? L'Écologie, la biodiversité, c'est évidemment cet axe de travail là que vous allez privilégier ?

Pas seulement. Vous savez, moi, ma vie, c'est patrimoine culturel et patrimoine naturel. C'est que je ne fais pas de différence entre ces patrimoines qui sont pour moi indissociables. Et Chambord, c'est l'écrin. Vous savez, le château et le domaine autour qui est encore assez méconnu, c'est 5600 hectares de forêt, une forêt patrimoniale, une forêt exceptionnelle, très diverse, de la biodiversité. C'est par nature la différence, la diversité des espèces, des espèces végétales, des espèces animales. Il se trouve que la forêt de Chambord, c'est une mosaïque de biodiversité, une mosaïque méconnue, mais une mosaïque qui entoure ce château et qu'il faut mieux faire connaître. Mais je ne renie pas pour autant le château et les visiteurs parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour le confort de visite d'un public qui a besoin de découvrir Chambord dans de meilleures conditions.

Et sur le domaine, autre nouveauté avec laquelle vous venez ce matin sur France Bleu Orléans, c'est que vous lancez un comptage des animaux du domaine, ouvert au public. Racontez nous ?

Il y a la chasse à Chambord, mais il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent là-dessus et sur les animaux dans la forêt de Chambord. Et moi, je pense qu'il faut impliquer les citoyens, les visiteurs, le public dans le suivi des populations d'animaux. Et pour ça, rien de plus simple, il faut les faire venir dans la forêt. Donc on a invité cette année alors pour l'instant dans des proportions modestes, du 18 au 20 avril, des habitants de la région qui ne connaissent rien forcément à la faune sauvage. Ceux qui le veulent pourront venir compter avec nos équipes, avec nos guides, les animaux, les cervidés. On leur donnera un petit calepin. Ils se mettront de la fin de l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, dans un poste, dans un mirador, et ils pourront compter les animaux. Et à partir de leur comptage, on aura un suivi de la population.

Ca fait partie de cette ambition de faire de Chambord un tout, le château, le domaine. Une expérience totale en somme ?

Bien sûr. Chambord doit être une expérience. Nous invitons les visiteurs d'où qu'ils viennent à passer une journée à Chambord et plus parce que nous avons des gîtes qui permettent aussi d'accueillir pour une nuit ou plusieurs nos visiteurs. Chambord n'est pas que le château, nous faisons, nous produisons beaucoup de choses du vin, des légumes, bientôt de la bière, du bois. Et nous avons une vie culturelle, il y a une vie artistique et une vie touristique. Chambord est une expérience. Vous avez raison, il faut le dire.