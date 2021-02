Chambourcy : de nombreux cas de variants du covid-19 détectés, la rentrée scolaire reportée d'une semaine

La rentrée scolaire est reportée d'une semaine à Chambourcy (Yvelines) après la découverte de nombreux cas de variants sud-africain et brésilien du Covid-19. Les écoles, crèches et le collège resteront fermés.

Les écoles resteront fermées une semaine de plus à Chambourcy après la découverte de nombreux cas de variants du covid-19. (photo d'illustration)

Les enfants de la commune de Chambourcy (Yvelines) auront une semaine de vacances en plus. Après la découverte de nombreux cas de variants sud-africain et brésilien du Covid-19, les écoles, crèches et le collège resteront fermés. La rentrée scolaire est donc reportée d'une semaine.

Des tests massifs (avec séquençage) pour tous les habitants volontaires sont organisés ce samedi et ce dimanche au gymnase de la ville, Georges-Gallienne. Les Yvelines font partie des 20 départements français sous "surveillance renforcée". Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, le gouvernement devrait décider d'éventuelles nouvelles mesures de restriction.