Chambray-lès-Tours : un marché fermier de Noël pour soutenir les producteurs locaux

Comme chaque année, de nombreux producteurs locaux sont venus exposer leurs produits sur le 29e marché de Noël de Chambray-lès-Tours. Une vingtaine d'étals étaient installés devant la Chambre de l'agriculture d'Indre-et-Loire. L'occasion de préparer les menus des fêtes de fin d'année mais aussi de venir soutenir la production locale. Un soutien souhaité par le ministre de l'agriculture Julien Denormandie qui a souhaité en début de semaine un "patriotisme gastronomique".

Dans cette période de fêtes particulières, le ministre a donc demandé aux français de consommer frais et local afin de soutenir l'agriculture française. Un soutien ressenti par les producteurs d'Indre-et-Loire. Aurélien Roche, éleveur de volaille à Saint-Paterne-Racan dans le nord de la Touraine : "On a ressenti une générosité de la part des consommateurs. Avec le confinement, ils se sont rapprochés des producteurs locaux près de chez eux". De la générosité mais aussi un effet de masse explique-t-il.

Solidarité et produits de qualité

Comme chaque année, Christine est venue faire ses courses sur le marché. Dans son sac, des produits de la Loire, comme des terrines ou des biscuits au miel. "Je ne vais pas en grande surface. Ici, on a tout ce qu'il nous faut et les produits sont de qualité". Un sentiment partagé par Patrick et Valérie venus boucler leurs courses pour le réveillon. "On a envie de faire travailler nos producteurs locaux, explique Valérie. On veut être solidaire et avoir des produits de qualité et frais". "La gastronomie française est tellement riche, on se devait d'être là !" renchérit Patrick.