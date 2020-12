Chameyrat : un incroyable élan de générosité pour une famille qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison

A Chameyrat la solidarité n'est pas un vain mot. Cette famille du village, un couple et deux enfants, est en train d'en faire l'expérience. Samedi dernier dans la commune proche de Tulle un incendie a détruit leur maison. Dès le dimanche via Facebook la municipalité lançait un appel pour récolter des dons. Ils sont arrivés au-delà de tout ce que les uns et les autres avaient imaginé.

Des sacs par dizaines

Ce lundi une bonne partie de ces dons sont encore entreposés dans une salle de la mairie de Chameyrat. Celle-ci est pleine à craquer. De même ceux qu'a récupérés Delphine Toussaint sont entassés dans une pièce de la maison de son beau-frère qui l'héberge avec son compagnon et leurs deux enfants depuis l'incendie de leur maison. Des sacs remplis de produits de toilette, de vêtements par dizaines. "Il y a une trentaine de blousons" précise-t-elle. Et puis de la nourriture à profusion. "C'est hallucinant" s'extasie Delphine Toussaint.

Ça réchauffe le cœur" Delphine toussaint

"C'est même beaucoup trop" ajoute-t-elle. Elle a commencé à faire le tri et ne pouvant tout garder elle va devoir appeler Emmaüs et la Croix-Rouge pour prendre le surplus. Tout en cherchant comment remercier tous les gens qui ont donné. Certains ne sont même pas de sa commune. "On n'en revient pas, on n'a pas de mots pour en parler" lance Delphine Toussaint. Quand on a vu tout ça on était ébahis. On voit qu'il y a toujours de la solidarité et ça fait du bien surtout en ce moment entre le covid et tout ça. Ça réchauffe le cœur." Et ce n'est pas fini. Pour aider la famille à bientôt racheter meubles et autres la mairie de Chameyrat a posé dans ses locaux une boîte pour recueillir des dons financiers cette fois.