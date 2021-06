Consommation en hausse : à la veille des soldes, la joie des commerçants de Chamnord

L'heure de sortir le porte-monnaie a sonné... Les soldes d'été démarrent ce mercredi 30 juin. Et après trois confinements, plusieurs mois sans magasins, la consommation des Français augmente ! Les achats par carte bancaire ont bondit de 16% pendant les premières semaines de juin par rapport à 2019, selon le groupement des cartes bancaires CB qui gère l'ensemble du réseau en France. Une nouvelle qui rassure et motive les commerçants pour attaquer cette période de soldes.

"Ça nous fait forcément plaisir, surtout vu les stocks !", s'enthousiasme Romane, vendeuse dans le magasin de vêtements Bizbee à la galerie Chamnord de Chambéry.

Objectif : vider les stocks

"C'est la deuxième année, avec 2020, où on souhaite écouler les stocks puisqu'on a été fermés", détaille l'employée. Avec les trois confinements, il faut vider les étagères pour pouvoir les remplir avec des nouvelles collections. Mais ça commence bien, puisque depuis la réouverture les ventes s’enchaînent. "Au démarrage on a explosé ! On a eu beaucoup de ruptures en deux semaines. Là on sent que les clients attendent les soldes."

Cette envie d'acheter, après plusieurs mois de frustration, est aussi partagée par les vendeurs. "Ça nous fait du bien de dépenser et de pouvoir se faire plaisir", sourit Romane. La commerçante espère cependant que les clients vont perdre l'habitude d'aller sur internet. "Pendant le confinement il y en a beaucoup qui l'ont fait parce que tout était fermé, mais là il faut que ça revienne à la normale."

Les soldes dureront jusqu'au 20 juillet.