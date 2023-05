Chamois Niortais : Ousmane Bangoura claque la porte, les éducateurs en grève

"Qu'il se casse ! Je me suis renseigné, je ne savais même pas qui c'était Ousmane Bangoura." La petite phrase de Mickaël Hanouna dans un article du magazine SO Foot est loin de calmer les tensions au sein des Chamois Niortais. Ce lundi, les éducateurs annoncent dans un communiqué "annuler tous les entraînements de la semaine par solidarité." Cela va des U6 au 15. Seuls les matchs officiels sont maintenus.

"Très choqué et touché par ces propos"

"Un palier a été franchi avec des propos aussi injurieux et irrespectueux, déplore Julien Bernard éducateur des U11. Aujourd'hui, on demande à avoir un rendez-vous avec directeur général. On a besoin qu'il nous explique l'avenir du club parce que les familles et nous même on s'interroge. Et puis, on demande le paiement de nos frais kilométriques et des dépenses engagées pour emmener les enfants sur les différents lieux de matchs."

De son côté, l'ancien joueur et éducateur des U13, Ousmane Bangoura, annonce lui quitter le club. "J'ai été très choqué et touché par ces propos. C'est juste dommage qu'on ait quelqu'un comme cela qui vient bousiller, faire mourir un club familial et formateur. Il laisse tout cela partir en fumée."