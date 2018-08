La Compagnie du Mont Blanc qui exploite les remontées mécaniques de Chamonix et de la vallée annonce ce jeudi matin qu’elle n’est pas en mesure d’ouvrir la télécabine. « Après avoir communiqué les défauts constatés au constructeur, nous avons pris la décision par mesure de sécurité de suspendre l’exploitation de la télécabine à compter de demain, jeudi 23 Août et ce jusqu’au résultat de l’expertise plus poussée du constructeur ».

Cette télécabine permet d'arriver au pied du Brévent à 2000 mètres d’altitude. C’est le troisième site le plus visité en Auvergne Rhône Alpes, avec quelques 478 970 visiteurs l’an dernier. La Compagnie du Mont Blanc précise dans un communiqué qu’on peut quand même monter au sommet, mais il faudra un peu transpirer avant !

« Le téléphérique Planpraz – Brévent reste quant à lui ouvert ainsi que la restauration Bergerie Planpraz et Panoramique Brévent. Le domaine de Planpraz reste accessible par les sentiers piétons depuis Chamonix et depuis la Flégère".