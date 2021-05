Chamonix : le téléphérique de l’Aiguille du Midi rouvrira lui aussi le 19 mai

"On a hâte." Joint ce lundi au téléphone, le PDG de la Compagnie du Mont-Blanc ne cache pas son impatience. "Cela fait sept mois que nous sommes fermés (depuis 29 octobre 2020), il y a beaucoup d’appétence en interne pour retourner au travail." Et la reprise est fixée au 19 mai prochain, deuxième étape du calendrier du déconfinement présenté la semaine dernière par Emmanuel Macron. Comme les terrasses des restaurants et des cafés, comme les commerces et les musées, le téléphérique de l’Aiguille du Midi va retrouver ses clients.

Demi-jauge

Cette réouverture se fera en douceur et dans le respect du protocole sanitaire indique les responsables de la Compagnie du Mont-Blanc. "Dans un premier temps, les cabines seront remplies à 50%, détaille Mathieu Dechavanne. Puis 65% à partir du 9 juin et 100% fin juin." Le port du masque sera obligatoire. "Nous avons beaucoup d’appels pour nous demander quand nous rouvrons. Pouvoir remonter à 3842 mètres d’altitude et admirer ce paysage, cela procure un sentiment de liberté. De nombreuses personnes ont envie de saisir cette opportunité."

