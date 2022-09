Un séisme de magnitude 4.2 ressenti à Chamonix

La terre a tremblé ce dimanche matin du côté de Chamonix, vers 8h18. Il s'agit d'un séisme de magnitude 3,7 sur l'échelle de Richter, selon le réseau sismologique des Alpes (Sismalp), et jusqu'à 4,2 selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass). D'après le site national d'information sur la sismicité de la France, l'épicentre se trouve à environ cinq kilomètres au-dessus de Chamonix, à hauteur d'Argentière, non loin des frontières suisse et italienne, à une profondeur d'environ cinq kilomètres, selon Sismalp.

"J'étais dans la salle de bain, j'ai entendu un grand boom ! J'ai cru qu'une armoire était tombée chez les voisins." - Tim, un habitant de Chamonix-Sud

Plusieurs habitants ont ressenti les secousses. "Je suis en séjour à Chamonix, le chalet a bien tremblé. Moi qui ne suis pas habituée, j'ai trouvé que ça avait secoué assez fort !", raconte Olga.

Personne n'a été blessé, la secousse ne semble avoir fait aucun dégât matériel dans la ville. Seuls quelques blocs de pierre ont chuté dans le secteur de la mer de glace, en montagne. Les pompiers se sont rendus sur place par précaution.

