Chamonix : une appli pour inciter les touristes à trier leurs déchets

Même en vacances, on trie ses déchets ! C’est le message que Chamonix veut faire passer à ses nombreux touristes. Et pour leur faciliter le tri, elle lance (avec Eco-Emballages) une application sur téléphone portable qui localise les points de tri les plus proches.

Quatorze mille personnes résident à l’année dans la vallée de Chamonix. Lors des périodes touristiques, ce chiffre peut aisément dépasser les 100 000. Des visiteurs internationaux, important pour l’économie locale mais qui produisent aussi des déchets. Alors pour les inciter à avoir le bon geste, celui du tri sélectif, la commune travaille avec les professionnels du tourisme qui se chargent d’expliquer le recyclage à leurs clients. Elle distribue également des plaquettes d’informations, en anglais et en italien, sur le tri.

Pour aller encore plus loin et pour toucher encore plus de monde, Chamonix et Eco-Emballages (entreprise spécialisée dans l’économie circulaire) proposent depuis quelques jours une application pour téléphone portable. Baptisée "Le Guide du Tri", elle permet de savoir où trier et où jeter ses déchets. "L’application localise les points de tri à proximité de son utilisateur", explique Richard Quemin, directeur régional Centre-Est pour Eco-Emballages.

Sur la vallée du Mont-Blanc, 6 000 mille tonnes d'emballages sont recyclées chaque année et cela représente 2 700 voitures en mois en équivalent CO2" - Richard Quemin, directeur régional Centre-Est pour Eco-Emballages

Richard Quemin, directeur régional Centre-Est pour Eco-Emballages.

L'application "Le Guide du Tri" permet de géolocaliser les différents points de collecte sur Chamonix. -

La vallée du Mont-Blanc est un site magnifique. La nature se respecte et la manière de la respecter le mieux c’est de faire en sorte que l’on tri (ses déchets) bien" - Eric Fournier, maire de Chamonix

L’application s’appelle "Guide du tri". Elle est téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes. Elle fonctionne sur Chamonix mais aussi sur Annecy.