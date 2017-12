Les communes de Vertus, Oger, Voipreux et Gionges dans la Côte des Blancs ont choisi de fusionner et d'appeler leur commune nouvelle... "Côte des Blancs". Une appropriation qui fait polémique. Le maire de Vertus se justifie ce jeudi sur ce choix "démocratique".

C'est la première fois dans la Marne que quatre communes (il y a en avait eu 3 maximum jusque là) décident de fusionner, mais ce n'est pas le mariage qu'on retiendra le plus. Les communes de Vertus, Oger, Voipreux et Gionges ont en effet décidé de fusionner au 1er janvier 2018 et de nommer leur commune nouvelle "Côte des Blancs". Sauf que d'autres maires de la Côte des Blancs n'apprécient pas du tout cette appropriation du nom, qui concerne pour l'instant 10 communes viticoles de la Champagne.

Ces quatre communes vont tirer un avantage économique de cette appellation qui n'est en aucun cas justifié -- Gilles Dulion, maire d'Avize

Le préfet de la Marne doit valider ce choix de nom avant la fin de l'année, avant le 31 décembre donc, mais plusieurs maires de la Côte des Blancs lui ont déjà adressé des lettres de protestation. Parmi eux, Gilles Dulion pour qui cette affaire est "un mauvais coup porté à la Champagne". Le maire d'Avize estime qu'en s'appropriant le nom "Côte des Blancs", les quatre communes peuvent pénaliser les vignerons : "ça va porter un tort énorme aux autres vignerons de la Côte des Blancs... vous imaginez un petit peu la confusion dans l'esprit du consommateur qui ne va plus s'y retrouver, et je dis que ces quatre communes vont tirer un avantage économique de cette appellation qui n'est en aucun cas justifié".

Pour Gilles Dulion "Côte des Blancs" est un élément du patrimoine.

Ce choix je le garde car il est issu d'un processus démocratique -- Pascal Perrot, maire de Vertus

Le maire de Vertus, l'une des quatre communes qui va fusionner, est resté discret jusque là face à la polémique. Il comprend l'émotion suscité par ce choix, mais pour autant il justifie que ce choix soit gardé. "Ce choix je le garde car il est issu d'un processus démocratique local... un certain nombre de noms ont été conservés et j'ai fait une réunion avec les 56 conseillers municipaux des quatre communes et il y a eu un vote", explique Pascal Perrot. Le nom "Côte des Blancs" a donc été validé à une forte majorité. "Maintenant on va assumer, on va discuter, on verra avec Mr le préfet ce qu'il en est", le maire de Vertus.

Interview du maire de Vertus, Pascal Perrot : "on se fait du mal entre nous pour rien".

Alerté, le Syndicat général des vignerons (SGV) qui ne s'est pour l'instant pas "saisi" de cette affaire, et de son côté le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) estime que ce n'est pas de son ressort.