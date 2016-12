Champagne: les expéditions en baisse sur les 10 premiers mois de l'année

L'année 2016 pourrait bien enregistrer un recul des expéditions de champagne. Sur les 10 premiers mois de l'année (de janvier à octobre), les expéditions accusent une baisse de 2,7% par rapport aux 10 premiers mois de 2015.

Un moins bon cru en 2016? Selon les chiffres du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, les maisons, les vignerons, les coopératives ont expédié moins de bouteilles que l'an dernier à la même époque (entre janvier et octobre). Selon les chiffres arrêtés au 31 octobre 2016, la différence porte sur près de six millions de bouteilles. Au 31 octobre 2016, un peu plus de 217 millions de bouteilles ont quitté les caves. Soit une baisse de 2,7% sur un an.

Clairement le mois d'octobre 2016 n' a pas été à la hauteur des espérances. Et ce sont principalement les maisons de champagne qui accusent le coup. baisse de 10,6% des expéditions en octobre 2016 pour les maisons par rapport à octobre 2015. -8,6% pour les coopératives. - 6,5% pour les vignerons.Si le marché français est atone, le marché de l'Union Européenne va encore moins bien. 21% d' exportation en moins en octobre 2016 par rapport à octobre 2015.

Les envois vers les pays tiers se portent mieux et sont même en légère hausse mais cela reste insuffisant pour combler les déperditions des autres marchés. Sur les 10 premiers mois de l' année 58 millions de bouteilles ont été expédiées en dehors de l' Union Européenne.

Si les chiffres du Comité Champagne n'enregistrent pas de hausse pour les moins de novembre et décembre, on sera loin du record de 2015 quand la Champagne avait expédié 312 millions de bouteilles, avec un chiffre d' affaires record de 4,75 milliards d' euros.