Champignons : le centre antipoison du CHU de Bordeaux enregistre une hausse des intoxications

Le temps pluvieux de cette fin de semaine est propice aux champignons en Gironde. Mais si vous allez en forêt, prudence ! Le centre antipoison du CHU de Bordeaux constate ces dernières semaines une hausse des intoxications par rapport à l'année dernière.

Une méconnaissance de l'identification des champignons

Entre le 1er septembre et le 15 novembre, le centre antipoison, qui gère toute la Nouvelle-Aquitaine, a recensé 388 cas d'intoxications ,contre 237 en 2021 à la même période. "On a des journées où on a 23 patients qui sont intoxiqués par des champignons, donc c'est beaucoup pour la région", explique le docteur Magali Labadie, chef de service au centre antipoison du CHU de Bordeaux.

S'il n'y a pas d'explication scientifique à cette hausse, les professionnels ont plusieurs hypothèses. "Il y a une méconnaissance des champignons, c'est sûr, ajoute le docteur Labadie. Dans la majorité des cas les patients connaissent l'aspect global du champignon. Mais ils ne connaissent pas notamment les critères de différentiation entre un champignon comestible et un toxique." De quoi confondre un type de cèpe avec le bolet de satan qui est toxique, ou encore le rosé des près avec l'agaric jaunissant, lui aussi non-comestible.

Risques de diarrhées et vomissements

Une intoxication au champignon peut engendrer des diarrhées et vomissements, voire une hospitalisation en cas de déshydratation, et peut aller jusqu'au décès. En cas de doute, il est possible d'amener ses champignons à une société de mycologie ou en pharmacie pour les faire identifier. "Ceux qui viennent nous voir sont les novices, les néo-ruraux, ceux qui ne savent pas", témoigne Fabrice Borderie, pharmacien titulaire de l'officine de Marcheprime, qui applique un conseil de base : "S'il y a le moindre doute on s'abstient, et on leur dit de ne pas le consommer". Et pour une meilleure identification, le professionnel conseille de ramasser les champignons dans leur ensemble (tête et pied), et de ne pas mélanger les espèces au moment de la cueillette.