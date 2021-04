Champions cup : cinq raisons pour lesquelles La Rochelle va gagner contre le Leinster

David Soanes et Fraser Halle

Le Stade Rochelais se battra contre le Leinster ce dimanche à 16h pour sa première demi-finale de Champions cup. Une rencontre à suivre, évidemment, sur France Bleu La Rochelle. Et les rugbymen rochelais gagneront, évidemment. Car, crampons ou pas crampons, la Rochelle gagne sur tous les terrains contre l'Irlande. La preuve avec ces cinq exemples, sélectionnés en toute mauvaise foi.

Le soleil

Fin août dernier, Météo France tirait le bilan : Irlande, une année sans été, avec des records de pluie sur l'île toute entière. "Il a certes moins plu à Dublin [NDLR : là où le Leinster s'entraîne], mais le seul jour de chaleur de tout l'été a été observé le 2 juin avec 25°C et, depuis début juillet, le soleil n'y brille en moyenne que 3 heures par jour." Est-il encore utile de préciser que la Charente-Maritime est le 17e département de France où le soleil brille le plus longtemps ? Que les moyennes d'ensoleillement flirtent avec les 2500 heures par an à la Rochelle (alors que Dublin peine à atteindre les 1500) ?

La gastronomie

Les Irlandais sont très forts pour la bière, mais côté gastronomie, y'a pas photo : La Rochelle a Christopher Coutanceau. Un chef triplement étoilé,aux l'un des des deux seuls de toute la région Nouvelle-Aquitaine. Après avoir travaillé leurs côtés de ses parents aux fourneaux, le cuisinier a racheté en 2007 leur restaurant à Richard et Maryse. 13 ans plus tard, en 2020, Christopher Coutanceau déroche une troisième étoile pour son restaurant, avec une carte axée autour des fruits de mer.

Les supporters

Ils ne pourront pas être à Marcel Deflandre dimanche, ni même aux abords. Mais leur coeur sera au stade. Parce que sont les meilleurs supporters dont La Rochelle puisse rêver.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ronan O'Gara

L'Irlandais aux 128 sélections internationales ne s'y est pas trompé. Pourquoi à votre avis a-t-il choisi le Stade Rochelais, une équipe qui frôle les sommets en Top 14 ? Et La Rochelle, une ville parfaite sous toutes les coutures (sans exagération aucune) ? Ronan O'Gara, auparavant "head coach" des jaunes et noirs est depuis quelques jours l'entraîneur officiel de l'effectif, en remplacement de Gibbes, parti au milieu des volcans rejoindre Clermont.

3-2

Argument massue s'il en est : la Rochelle a trois tours, alors que Dublin n'en a que deux, la tour Guinness et la tour du Trinity College. Aujourd'hui (en temps normal), les trois tours rochelaises se visitent. La tour de la Chaîne et la tour St-Nicolas servaient dès le XIVe siècle à réguler l'entrée des navires de commerce dans le port. Elles ont ensuite servi de prison pour les Huguenots puis des marins étrangers. La tour de la Lanterne a, elle, servi notamment de phare.

De gauche à droite : la tour de la Lanterne, la tour de la Chaîne et la tour St-Nicolas. © Getty - Guillaume Chanson

Si tous ces arguments ne vous ont pas convaincus, rendez-vous dimanche pour, on l'espère, la qualification du Stade Rochelais en finale de Champions cup ! Pour l'occasion, France Bleu La Rochelle sera en émission spéciale à partir de 15h.