Championnat de France du Dessert 2020 : Le Chef Charles Dray en compétition pour la Grande Maison à Bordeaux

Nouvelle-Aquitaine, France

6 candidats Juniors et 7 candidats Professionnels vont s’affronter, avec rigueur et endurance pour tenter de se qualifier, chacun dans leur catégorie. Le Chef Pâtissier Charles Dray fait partie des compétiteurs Professionnels, il va tenter de remporter cette Finale régionale dans l'après-midi face à d'autres talents régionaux, pour ensuite concourir dans la Finale Nationale. C'est un entrainement de plusieurs heures, pour créer le dessert, depuis son esquisse à l'option des ingrédients, puis dans les associations et l'interprétation des parfums choisis. Les desserts sont réalisés sans aucun colorant alimentaire pour chaque participant. Charles Dray va rester concentrer durant trois heures avec, à ses côtés, pour le soutenir le Chef Cuisinier de la Grande Maison à Bordeaux, Jean-Denis Le Bras. Pour Charles Dray, cette présence est un véritable cadeau pour rester imperturbable. La Grande Maison est le restaurant étoilé de Bernard Magrez à Bordeaux. Le Chef Jean-Denis Le Bras est le fidèle bras droit du Chef Pierre Gagnaire.

Charles Dray Chef Pâtissier dans l'équipe de la Grande Maison à Bordeaux, pour le Chef Pierre Gagnaire, a déjà participé à ce Championnat, en tant que Junior Copier

Un événement incontournable du secteur de la pâtisserie. A l’initiative de Cultures Sucre et organisé en partenariat avec l’Education Nationale, le Championnat de France du Dessert est un concours dont la renommée n’est plus à prouver. Depuis sa création en 1974, il valorise le dessert à l’assiette, invite les candidats à se surpasser et constitue un véritable tremplin pour les participants. C’est un moment unique de partage entre les candidats, les professeurs, les jurés, moment qui perdure bien au-delà de la compétition. La Finale Nationale est programmée le mardi 7 avril pour les Juniors et le mercredi 8 avril pour les Professionnels au Lycée Georges Baptiste à Rouen Canteleu (76).