Une poignée de femmes à la 6e étape du championnat de billard de Bretagne, à Chantepie

Les amoureux bretons du billard se retrouvent enfin ! Le championnat de Bretagne, annulé les deux dernières années à cause du Covid-19, a bien lieu, cette année. La 6e étape se déroule à Chantepie, du 16 au 18 avril 2022. 200 joueurs, classés en Nationale 3 et Régional 1, y participent. Sur les 30 tables, seules trois femmes jouaient hier

10% de joueuses

Maëwen reste impassible face au joueur qu'elle affronte. Il lui reste trois boules, son adversaire une. Elle rentre les siennes sans sourciller et perd de justesse, en essayant de sortir la boule noire. La jeune fille de 21 ans défie quasi systématiquement des hommes. Ça ne l'a jamais mise en difficultés. "Il y a parfois des machos, mais franchement, ça va, rit-elle. Et puis, en cas de problème, mon père est là !"

Le club de billard de Chantepie, organisateur de cette sixième étape, compte plus de joueuses que la moyenne. Pour Frédéric Bridonneau, président du club, les femmes ont un jeu qui déstabilise les hommes. "Un homme va avoir tendance à attaquer davantage, juge-t-il. Une femme va être un peu plus réfléchie et donc plus stratégique."

Karine, qui fait partie de l'équipe de Dinard et qui a participé aux Championnats du monde de billard féminin en 2015, estime même que c'est plus facile d'affronter des hommes. "C'est peut-être aussi parce que nous, en tant que féminines, on se connaît toutes, explique-t-elle. On est aussi copine donc, quand on joue l'une contre l'autre, c'est plus dur d'être méchante."

La féminisation du sport progresse. En dix ans, le nombre de joueuses a doublé, mais elles ne représentent que 10% des billardistes. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir sur la création du jeu. "Le billard était une épreuve obligatoire pour devenir mousquetaire, raconte Hervé Rabault, président de la Ligue de Bretagne de Billard. Et puis, c'était aussi quelque chose qui se jouait souvent dans les cafés ou dans les académies, où les femmes allaient peu."