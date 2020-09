Championnats d'athlétisme à Albi : masques pour tous et jauge de 5000 spectateurs

Organiser des championnats de France en trois mois. C’est la mission « quasi » impossible acceptée par l’ECLA, le club d’athlétisme albigeois. La Fédération française d’athlétisme (FFA) avait annoncé en mai une nouvelle mouture du calendrier hexagonal, bouleversé par le coronavirus, avec notamment la tenue des Championnats de France les samedi 12 et et dimanche 13 septembre à Albi. Ces Nationaux devaient initialement se dérouler du 19 au 21 juin à Angers (Maine-et-Loire) mais la FFA avait annulé dès le 7 avril toutes ses compétitions jusqu’à fin juillet en raison de la pandémie.

Le masque est obligatoire sur toute la manifestation. © Radio France - SM

Des masques pour tous

En quelques semaines, le club albigeois a donc relevé le défi. "C’est le quatrième que nous organisons en quelques années. L’habitude nous a beaucoup aidé dans ce challenge" rassure le président Pierre-Henri Bedel. Les organisateurs qui relativisent aussi beaucoup l’impact du Covid. "Le covid ne change pas grand-chose. On va juste respecter des règles qu’on connait partout hors du stade, dans la rue, dans les entreprises. Le masque est obligatoire sur toute la manifestation. A une exception près. Les athlètes doivent l’enlever au moment de l’échauffement et de la course. Mais sinon on respecte les mêmes règles que la vie quotidienne" confirme le directeur sportif Brice Maurel. Un protocole sanitaire a évidemment été validé par la préfecture en relation avec la fédération d’athlétisme et de la mairie d’Albi.

Jauge de 5000 spectateurs

Parmi les contraintes, le stade ne devra évidemment réunir plus de 5000 spectateurs. 4000 billets seulement ont été mis en vente. Le reste est réservé au staff et aux équipes. L’ECLA serait déjà satisfaits de faire venir 4000 spectateurs. Lors des derniers championnats de France à Albi, en trois jours, 15.000 personnes étaient venues au Stadium.