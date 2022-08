Championne de patinage artistique en Ukraine, Irina Babchenko devient entraîneuse à Rennes

Arrivée dans le Morbihan au début du conflit en Ukraine, Irina Babchenko n'avait qu'un souhait : retrouver ses patins et la glace. Dans le village de Damgan où elle pose ses valises, la solidarité se met très vite en place. La jeune femme de 31 ans est prise en charge par l'association FMC, qui s'occupe de réfugiés ukrainiens. Les bénévoles cherchent des logements, du travail et des écoles pour les accueillir. Patrick Martin, le président de l'association, se souvient de sa rencontre avec Irina. "Quand on me l'a présenté, on ne m'a jamais dit que c'était une championne de patinage artistique. J'avais réussi à lui trouver un job de serveuse à Damgan. Quand elle m'a expliqué son vrai métier, j'ai tout de suite voulu l'aider à rechausser les patins."

Son CV envoyé à la patinoire de Rennes

Patrick Martin contacte alors la patinoire de Rennes pour proposer le CV d'Irina. Coup de chance, l'entraîneuse des enfants part à la retraite. Irina est alors contactée pour faire des essais. "J'ai demandé à Irina de venir pour une journée d'observation. Au delà de la belle histoire, il y a quand même la barrière de la langue à gérer, on voulait voir si ça pouvait le faire", confie Christian Nabias, Président du club des sports de glace de Rennes. L'essai est concluant : Irina est officiellement embauchée en CDI, en tant qu'entraîneuse. "On a remarqué que les enfants comprenaient très bien les consignes dispensées par Irina. Avec les sourires, les regards et les gestes, ça fonctionne."

Irina et son fils, entourée de Patrick Martin et Christian Nabias © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Quant à Irina, elle savoure cette bonne nouvelle. "Je suis tellement heureuse de reprendre mon activité, c'est ma passion." La championne est prête à rencontrer ses premiers élèves et commencer les cours. "D'abord, je vais leur apprendre à être à l'aise sur la glace et surtout, apprendre à tomber" ajoute-elle en souriant.

Parallèlement, le club finance des cours de français à la jeune femme.