Champions Cup : la très chère finale de la Yellow Army à Edimbourg

Des places d'hébergement rares, un déplacement onéreux, il ne sera pas facile de se déplacer en masse en Écosse pour assister à la finale de la Champions Cup contre les Saracens. 1 500 supporters de l'ASM Clermont devraient quand même être présents le 13 mai à Murrayfield.

Ils étaient 35 000 à Lyon, ils seront beaucoup moins à Édimbourg. La Yellow Army ne déferlera pas en Écosse. Pas par manque d'envie, mais par manque de moyens. Plusieurs explications à cela. D'abord parce qu'il y aura deux finales européennes organisées ce week-end là à Murrayfield. Celle de la Champions Cup entre Clermont et les Saracens (coup d'envoi à 18 heures, HF), mais aussi celle la Challenge Cup entre Gloucester et le Stade Français. Quatre équipes donc pour autant de contingents de supporters à acheminer et à héberger dans un périmètre "raisonnable".

La forte demande fait grimper les tarifs

Bien que superstitieux, l'interclubs de l'ASM s'est penché sur le problème, bien avant de connaitre l'issue de la demi-finale à Gerland. Et le constat est froid comme une douche écossaise. Il n'y a que 7000 places d'hébergement potentiel autour d’Édimbourg. Le président Thierry Fraisse a fait le calcul : "il va falloir débourser 700 euros environ (690 euros, NDLR)pour assister à la finale en dormant une nuit sur place... Je trouve ça trop cher, mais malheureusement on n'a pas le choix".

Objectif : 1 500 supporters

L'autre possibilité est de faire l'aller-retour en avion dans la journée. L'agence Couleur Voyages propose le trajet à partir de 450 euros. L'économie est substantielle même s'il faudra faire une croix sur l'option tourisme. Les réservations ont commencé dès le lendemain (lundi) de la qualification en finale. Et les billets partent comme des petits pains. Attention, la place de match n'est pas comprise. Pour accéder à Murrayfield, il faut débourser entre 42 euros et 96 euros.

Réservez vos places pour la Finale de la @ChampionsCup_FR à @MurrayfieldExp Toutes les informations pratiques ➡️ https://t.co/QnSuZ2fvZv pic.twitter.com/pokqBhkIIU — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 25, 2017

Si vous avez fait une croix la mort dans l'âme à ce voyage à Édimbourg, il vous restera deux belles options. Venir faire la fête devant l'écran géant installé sur la place de Jaude. Des mesures de sécurité seront évidemment prises pour ce nouveau rassemblement de masse. Ou bien vous brancher sur France Bleu Pays d'Auvergne. Nous vous proposerons une journée "spéciale finale" le 13 mai aux couleurs de l’Écosse et de l'ASM bien sûr. En espérant prolonger la fête le lendemain...