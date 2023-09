Champlost : une cagnotte lancée pour aider Louane, 6 ans, polyhandicapée

Louane, au centre, entourée de ses parents Fabien et Ophélie (à gauche) et des membres de l'association La Blonde et la Brune.

Elle s'appelle Louane, vient d'avoir six ans et est polyhandicapée. Cette petite fille habite Champlost, dans le nord-est de l'Yonne. Pour faire face aux besoins matériels liés à sa situation, et au délai entre les demandes et l'obtention des aides, ses parents ont lancé une cagnotte en ligne, sur le site Leetchi, en juillet. Au dimanche 27 août, les dons s'élèvent à plus de 6.700 euros .

Car les frais sont nombreux pour Ophélie et Fabien, les parents de Louane : près de 50.000 euros sont nécessaires pour réaménager le rez-de-chaussée de la maison, notamment la salle de bains, pour leur fille. Le couple doit aussi acheter une poussette et un véhicule adaptés. Ophélie a envoyé un dossier à la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) mais le temps presse : "Le dossier a été déposé en début d'année, on va avoir un retour pour une prise en charge financière, mais on ne sait pas encore si c'est à 50%, 80%... si on n'a pas les fonds, on ne peut pas avancer !" explique-t-elle.

Un relais sur les réseaux sociaux

Elle ne sait pas encore quand elle aura une réponse et craint de multiplier les dossiers. Ophélie et Fabien ont donc choisi d'ouvrir une cagnotte en ligne. "La cagnotte va nous permettre d'anticiper," déclare Fabien.

"Le handicap, c'est à vie, même si la somme qu'on aura ne va pas servir à l'instant T, ce sera placé, ça c'est certain, il y aura toujours des achats à faire, et le handicap coûte cher," témoigne Ophélie. A titre d'exemple, la poussette adaptée que le couple doit acheter coûte environ 5.000 euros, selon la maman de Louane.

Cette cagnotte est soutenue par La Blonde et la Brune , une association basée à Neuvy-Sautour, qui la relaie médiatiquement. Sophie Carrette, de l'association, explique que le but, c'est de "taper à toutes les portes, de se faire entendre. Avec l'accord des parents de Louane, on a amené notre petit grain de sel en faisant ça." Il n'y a pas de limite de temps pour participer à cette collecte.