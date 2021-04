Champs-sur-Yonne dans le classement des villes et villages où il fait bon vivre

Une commune de l'Yonne apparaît dans le palmarès 2021 des villes et villages où l'on vit le mieux en France ! Il s'agit de Champs-sur-Yonne, commune de 1 500 habitants. Elle est classée à la 355 ème place, sur les 500 communes sélectionnées dans la catégorie des villes de moins de 2 000 habitants.

Ce classement est réalisé chaque année par l'association Villes et villages où il fait bon vivre. Plus de 34 000 communes sont étudiés selon 183 critères. Pour départager les communes, un système de 8 catégories : transports, éducation, santé, commerces et services ou encore sport et loisirs. Ces catégories sont déterminées par un sondage.

Un classement mérité selon les habitants

Dans le centre de la commune, Catherine fait la queue devant la banque avec ses deux petits enfants : "C'est agréable comme commune, avec l'Yonne qui sillonne le village. Ça a beaucoup de charmes, il y a de jolis coins, et puis il y a des commerces, c'est pratique. Donc il y a une vie à Champs, et en même temps ça reste calme", dit-elle, derrière ses lunettes de soleil.

Un peu plus loin, sur la place Saint-Louis, Clémence tient un restaurant. Elle s'est installée à Champs-sur-Yonne il y a 5 ans, parce que selon elle, ici il y a tout : "On a le petit supermarché, il y a un médecin, une pharmacie, une école, un centre aéré ... C'est agréable et c'est vivant. Forcément, les familles ont envie de s'installer ici".

C'est justement le cas de Colette et son époux Jacques ... Ils ont fait construire leur maison à Champs-sur-Yonne il y a 40 ans. Aujourd'hui il ne regrette pas leur choix : "On est bien ici ! Il y a toutes les commodités, tout le monde est sympa, on a une mairie dynamique, on est très bien", dit Jacques.

Les deux retraités ont même prévu de finir leurs jours à Champs-sur-Yonne explique Colette : "On est bien, à tel point que nous avons acheté notre dernière demeure, au cimetière", dit-elle dans un éclat de rire. "Il faut prévoir à nos âges, alors on a prévu un emplacement au cimetière. On reste ici jusqu'au bout", poursuit Colette, en souriant.

Pour le maire de Champs-sur-Yonne, c'est une belle surprise "On ne s'y attendais pas, ce n'est pas le genre de classement auquel on postule", dit Stéphane Antunes. "C'est une fierté, ça récompense une politique qui est menée depuis de nombreuses années, ça nous motive et ça nous encourage dans le développement de notre commune", ajoute t-il.

Désormais, la commune de Champs-sur-Yonne est éligible au label Villes et villages où il fait bon vivre.