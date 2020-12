Chamrousse : les premiers vacanciers sont là pour changer d'air et oublier, un peu, le Covid

Frédéric, sa femme et leur fille ont parcouru 700 kilomètres depuis le département de l'Oise pour poser leurs valises dans la station de Chamrousse dans le massif de Belledonne afin d'y passer Noël. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas skier, car en raison du Covid, les remontées sont à l'arrêt. Mais pour Frédéric, ce n'est pas un problème : "_On est venu surtout pour décompresser_. Lors de la première vague, on a été touché par le virus, on veut se changer les idées. On va faire de la luge, essayer le ski de fond."

La luge séduit les petits et les grands, à défaut de skier © Radio France - Bastien Thomas

Passer avant tout du bon temps en famille

Pierrick, lui, vient du Loiret, avec sa famille. "C'est notre premier Noël à la montagne. La neige, c'est magique pour les enfants qui s'en donnent à cœur joie. On n'est un peu frustrés de ne pas pouvoir skier mais on va trouver à s'occuper en respirant le bon air!"

Fréquentation en baisse

Les commerçants sont tout de même heureux de voir arriver les touristes, même si la fréquentation est en forte baisse. Ils espèrent être soutenus par l'Etat, comme cette femme qui gère un magasin de location de matériel : "Louer des luges, ce n'est pas pareil que de louer un matériel complet de ski alpin."

Les magasins de location sont les seuls à être ouverts © Radio France - Bastien Thomas

dans l'attente du 7 janvier

Le 7 janvier, le gouvernement décidera ou pas de rouvrir les stations de sports d'hiver. En attendant, celles-ci se sont appliquées à recevoir les vacanciers en toute sécurité, en traçant, par exemple, comme à Chamrousse, des itinéraires de ski de randonnée pour les débutants. Histoire de se payer quand même une petite descente, après avoir grimper la pente à la force de ses mollets !