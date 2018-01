La station en Belledonne organise mardi à 15 heures une "course des légendes" afin de lancer en fanfare les festivités anniversaires des Jeux Olympiques de Grenoble, dont les épreuves de ski se sont déroulés à Chamrousse.

Chamrousse, France

Le seul absent de marque pour l'événement se nomme Guy Périllat, médaillé d'argent en descente à Chamrousse en 1968. Indisposé il manquera la fête et ne pourra pas rejoindre ses camarades, ces héros des années 1960 en France à une époque où le ski était un sport médiatique majeur.

Killy ? C'est tout bon !

LA superstar sera là, Jean-Claude Killy, le triple champion olympique, même s'il a décidé de ne pas chausser les skis, tout comme les soeurs Christine et Marielle Goitschel. Léo Lacroix a également prévu d'être présent selon les organisateurs.

Un slalom parallèle... mais pas une course

De toute façon cette course des légendes n'a de course que le nom : pas de haute vitesse pour les ex-champions, simplement un slalom parallèle sur une piste verte (piste des Aiguilles) à Chamrousse 1650 (Le Recoin). Histoire de se retrouver, et de retrouver un public certainement nombreux.

D'autres stars seront là à commencer par le Prince Albert de Monaco, quintuple participant aux JO avec l'équipe de bobsleigh de la Principauté. Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente à Nagano sera là, tout comme la Chamroussienne Florence Masnada, médaillée à Albertville.

Une première mondiale : un écran de cinéma en neige

La course sera suivie d'une double inauguration, celle de la vasque Olympique et celle de la plaque Duhamel 1878, qui rappellera les premières traces de ski faites dans les Alpes. Et puis la soirée finira en apothéose avec une première mondiale : la projection d'un film sur un mur de neige ! Belle mise en abîme puisque la piste deviendra l'écran de 10 000 mètres carrés : un film retraçant l'histoire du ski y sera projeté.