Chanceaux-près-Loches : une édition de la forêt des livres réussie en hommage à Gonzague Saint-Bris

Trois semaines après le décès de Gonzague Saint-Bris, la 22ème édition de la forêt des livres a bien eu lieu ce dimanche à Chanceaux-près-Loches. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient là. Auteurs, festivaliers et organisateurs étaient tous très émus pour cette première sans Gonzague.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient au rendez-vous ce dimanche, à Chanceaux-près-Loches. Il le fallait pour rendre hommage à Gonzague Saint Bris, décédé le 8 août dernier d'un accident de voiture. "Nous sommes là avant tout pour lui", explique cette habitué des lieux. "C'était tellement un pilier pour la forêt des livres, on ne pouvait pas se permettre de venir sans avoir une pensée pour lui."

Un hommage par les ventes

L'hommage, il s'est fait non seulement dans les discours et par les présences. Mais également par les ventes. Le stand littéraire qui a sans doute le plus fonctionné ce dimanche, c'est bien celui de Gonzague Saint-Bris, géré par des bénévoles assiégés : "Il y a des gens qui attendent depuis plusieurs heures pour avoir le dernier livre de Gonzague Saint-Bris. On s'y attendait."

Incertitude pour l'année prochaine

Alors, la forêt des livres peut-elle perdurer dans le temps sans Gonzague ? "Je ne pense pas", explique Christian Panvert, un des membres de l'organisation et ami proche de l'écrivain. "Sans Gonzague Saint-Bris, est-ce que les partenaires, les sponsors et les auteurs vont accepter de nous aider ? Pas sûr." L'association organisatrice de l’événement prendra une décision dans les semaines qui viennent. Elle pense déjà à rendre hommage au Lochois chaque année, mais sous une autre forme.