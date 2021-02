Chandeleur : cette année elle se fera sans les crêperies

A cause de la crise sanitaire, la Chandeleur se fera cette année à la maison. Si certains crêpiers ont choisi de faire de la vente à emporter pour l'occasion, ils restent amers de ne pas pouvoir célébrer cette fête auprès de leurs clients.

Crise sanitaire oblige, la Chandeleur se fera sans les crêperies cette année. "Les crêpiers sont tristes de ne pas pouvoir ouvrir pour la Chandeleur, car c'est un peu notre fête", explique Gilles Stephant, président de la fédération de la crêperie et crêpier à Plomeur (Finistère). Certains établissements, comme la crêperie des Vagues blanches à Plomeur, ouvrent spécialement cette semaine à l'occasion de la Chandeleur pour faire de la vente à emporter.

Une chandeleur et des crêpes maison

C'est aussi ce qu'a décidé de faire Christophe Bernard, qui tient la crêperie "Au coin tranquille" à Quistinic (Morbihan). "On vendra des crêpes à garnir samedi matin sur place". Une manière de marquer le coup, en cette période si importante : "d'habitude, on a facilement deux fois plus de monde cette semaine de l'année", note le crêpier. Des clients qui auraient aimé fêter la Chandeleur comme d'habitude !

"J'ai eu des messages de gens me demandant si j'ouvrais la crêperie pour l'occasion malgré tout !"

Et pour ceux qui préféreraient faire des crêpes à la maison, Gilles Stephant rappelle les bases à tous les gourmands : "il faut bien laisser reposer la pâte pour les crêpes de blé noir, et pour le froment, surtout de pas trop la mélanger !" En attendant, il espère pouvoir célébrer la Chandeleur dès que les restaurants pourront rouvrir.