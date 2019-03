Le changement d'heure c'est maintenant : la BFM de Limoges vous invite à tout découvrir sur les rythmes biologiques

Limoges, France

Des ateliers , des espaces interactifs et ludiques avec une scénographie qui remplit tout le hall de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges c'est le travail réalisé par Récréasciences avec la BFM sous l'appellation "Clock, les horloges du vivant". Le thème des rythmes biologiques y est fortement développé et forcément alors qu'on repasse à l'heure d'été ce dernier weekend de mars on peut y trouver de nombreuses réponses à nos interrogations.

Armelle Dutreix médiatrice scientifique à Récréasciences connait bien le sujet " Dans l'espace dédié au sommeil on explique au public l'importance de se coucher et de se lever toujours à la même heure ou encore de manger à la même heure car chaque organe a une horloge interne, nos vies sont rythmées par des heures fixes et le changement d'heure peut perturber nos horloges internes pendant plusieurs jours"

Le thème du sommeil, une question qui attire tous les publics

Pour sa part Caroline Beaujard, responsable de la programmation culturelle à la BFM se dit étonnée de voir l’intérêt du public pour cette exposition "On sent que pour eux c'est très concret, les gens vont rattacher leur quotiden et leur situation personnelle à la thématique des rythmes... et c'est sans doute une des clés du succés"

L'un des ateliers de l''exposition consacré aux bienfaits du sommeil © Radio France - Françoise Ravanne

A partir de 2021 la fin du changement d'heure ? Et après ?

Mais on devrait en finir avec le changement d'heure à partir 2021 en Europe comme l'ont décidé récemment les eurodéputés. Chaque pays de l'UE pourra alors choisir s'il préfère rester à l'heure d'hiver ou l'heure d'été. Véronique Fabre chercheur au laboratoire neurosciences à Paris est venue donner une conférence à Limoges dans le cadre de l'exposition et elle est catégorique : "Il faut rester à l'heure d'hiver pour se rapprocher de l'heure solaire car si on reste à l'heure d'été on se lèvera à 7 ou 8 h le matin et l'hiver il fera nuit jusqu'à 9 heures 30 donc ce ne sera pas en adéquation avec nos besoins en lumière et ce ne sera pas une bonne idée de rester à l'heure d'été".