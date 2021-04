Changé et Laval parmi les 80 communes candidates au label "Ville à vélo du Tour de France"

A.S.O, l'organisateur du Tour de France lance un nouveau label cette année. Le label "Ville à vélo du Tour de France" est ouvert à toutes les villes-étapes du Tour de France. Celles du passé lointain ou récent et celles de la prochaine édition. C'est la raison pour laquelle les communes mayennaises de Changé et Laval peuvent postuler et elles l'ont fait. En tout, 80 villes sont candidates dont 16 sont sur le tracé du Tour 2021. Mayenne et Renazé auraient aussi pu être candidates mais elles n'apparaissent pas dans cette liste.

Un engagement en faveur de la mobilité à vélo

Les communes doivent montrer les dispositifs mis en place et les initiatives prises à l'échelle locale pour favoriser la pratique du vélo (déploiement d'infrastructures, amélioration de la sécurité des cyclistes, apprentissage, stationnement et lutte contre le vol, entretien et réparation, outils de promotion...). L'organisateur explique que "les communes se verront attribuer un niveau de certification (un, deux, trois ou quatre vélos) évalué en fonction des conditions de cyclabilité et de leur volontarisme dans le domaine, tout en prenant compte la taille et les moyens des collectivités".

Cette distinction, signe d'un engagement en faveur de la mobilité à vélo, pourra être affichée aux entrées des villes sous forme de panneau.

Les dossiers seront étudiés jusqu'au 15 avril et les délibérations du jury s'achèveront le 3 mai, au moment du lancement de la grand campagne nationale "Mai à vélo".