Changement climatique : le trait de côte recule en Bretagne

Les années sont de plus en plus chaudes, et la conséquence actuelle en Bretagne, c'est le recul du trait de côte. En cause, l'élévation du niveau de la mer et la fréquence des tempêtes.

La dune est de plus en plus fragilisée par le changement climatique

En cette journée mondiale pour le climat, des chiffres, tombés ces dernières heures : le service européen sur le changement climatique a révélé que le mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. L'année 2020 dans son ensemble se rapproche du record de 2016 (+0,13°C des précédents records de novembre 2016 et novembre 2019, +0,77°C au dessus de la température moyenne de la période 1981-2010). "C'est logique car nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique", estime Jean Jouzel, climatologue, membre du Giec, groupe indépendant d'experts pour le climat. _"_L'année 2020 devrait être la plus chaude au niveau français et dans le top 3 au niveau mondial."

L'élévation du niveau de la mer est deux fois plus rapide qu'au milieu du siècle dernier

Et ce changement de climat a des conséquences, perceptibles aussi en Bretagne. "Ce réchauffement est une réalité, nous le percevons à travers ces températures moyennes et face aux événements violents. Le trait de côte est lié à l'augmentation du niveau de l'océan lié au réchauffement qui entraîne une dilatation de l'océan et une fonte des glaces. _Cette élévation est aujourd'hui deux fois plus rapide qu'au milieu du siècle dernier._"

Et d'autres phénomènes aggravent la dégradation des dunes, notamment dans le pays bigouden : "Les marées et les tempêtes modifient ce trait de côte et cette élévation du niveau de la mer accélère les interactions entre la mer et la côte."

Risques d'inondations et de sécheresse hivernale

Et ce n'est pas la seule conséquence : "En Bretagne, le risque c'est que les hivers relativement doux que nous avons connu ces dernières années, se caractérisent par des masses d'air plus riches en eau et donc des précipitations hivernales plus fortes. Ça concerne des secteurs comme Morlaix ou Guipry où il y a des risques d'inondations."

Et à l'inverse, le réchauffement peut aussi se traduire par un manque d'eau : "L'autre risque est la sécheresse hivernale. Car cette douceur favorise l'évaporation de l'eau."

Le confinement ne va pas arrêter le changement climatique

Et cette année 2020 marquée par le confinement, l'arrêt - un temps - des usines, ne permet pas de rattraper le tir. "Il y a moins d'émissions de CO2 cette année. Elles ont reculé de 10% en 2020. Mais ce qui compte c'est la concentration de dioxyde de carbone. Ce n'est pas une seule année qui va changer quelque chose. Il faudrait baisser les émissions chaque année de 6 à 7%."

à lire aussi Novembre 2020 : le mois de novembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde

à lire aussi Confinement : les effets sur le climat à peine perceptibles au niveau mondial

à réécouter La climatologie

à lire aussi Photos - L'heure du nettoyage après la tempête Fabien dans le Finistère