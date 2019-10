Changement d'heure : à quand la fin en France ?

Alsace, France

Et si on en finissait avec le changement d'heure ? Terminé l'heure d'été et l'heure d'hiver ! Cette mécanique qui consiste à l'automne à reculer d'une heure nos montres et au printemps à faire l'inverse, c'est-à-dire d'avancer nos montres dans le but de réaliser des économies d'énergies, a du plomb dans l'aile. À tel point que l'an passé, la Commission européenne a proposé d'en finir avec le changement d'heure.

Ce dimanche 27 octobre, est-ce la dernière fois que nous changerons d'heure ?

La réponse est non. Nous allons décevoir les papas et les mamans d'enfants en bas âge qui vont devoir continuer à se lever une heure plus tôt : la suppression du changement d'heure, ce n'est pas encore pour cette année. Pourquoi ? Tout simplement parce que le processus est long.

Il faut que la France, comme tous les États membres, notifie à la Commission européenne son intention d'abandonner le changement d'heure. Cette proposition doit ensuite être transmise au Parlement européen qui à son tour valide ou pas la proposition. À savoir, plus les États sont nombreux à souhaiter abandonner le changement d'heure, plus la proposition a des chances d'aboutir.

Bref, au plus tôt, la fin du changement d'heure, ce sera pas avant octobre 2021. Selon un sondage réalisé en début d'année par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, 59 % des personnes sondées choisissent de rester à l'heure d'été, un sondage réalisé auprès de 2 millions de personnes.