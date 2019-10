Changement d'heure : ce week-end, on passe à l'heure d'hiver

Le balai des petites et grandes aiguilles continue comme tous les six mois. Samedi soir, il ne faudra pas oublier de reculer vos montres et vos réveils d'une heure !

Le passage à l'heure d'hiver a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. A 3h du matin, il sera en fait 2h : on recule d'une heure, ce qui permet de gagner une heure de sommeil cette nuit-là. Difficile de s'y retrouver ? Voici une astuce en vidéo :

Fin du changement horaire en 2021 ?

Le Parlement européen a approuvé au mois de mars la fin du changement d’heure saisonnier dans l’Union européenne. Il propose que la mesure ne devienne effective dans tous les pays qu’à partir de 2021.

Or, le Conseil Européen ne s'est pas encore prononcé. Ensuite, une majorité qualifiée d'États membres devra également soutenir le texte final négocié avec le Parlement européen. Les États membres procèdent à des consultations, tant en interne qu'avec les pays voisins, afin de finaliser leurs positions. En attendant le texte est en sommeil.

Si ce texte est définitivement adopté, chaque pays restera libre de choisir l’heure qu’il veut conserver - été ou hiver - mais le Parlement demande la création d’un "mécanisme de coordination" qui s’efforce d’harmoniser les régimes horaires dans l’ensemble de l’UE.

En France, le changement d'heure a été instauré en 1976, au début du quinquennat de Valéry Giscard-d’Estaing. L’objectif était à l’époque de réaliser des économies d’énergie à la suite du choc pétrolier de 1973-1974.