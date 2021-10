Changement d'heure : une jeune horlogère niçoise règle des centaines de montres à chaque fois

Ce dimanche 31 Octobre à 3 heures il sera en réalité 2 heures. On va "perdre" une heure de soleil et on « gagnera » une heure de sommeil. Si les smartphones changent d'heure automatiquement, Emilie une jeune horlogère va devoir reculer des centaines de petites aiguilles à la main.