Changement d'heure : et si les Côte-d'Oriens préféraient l'heure d'été ?

Dijon, France

L'Union Européenne envisage de supprimer le changement d'heure d'ici 2021, mais laisse aux Etats européens la décision finale. La France décide de consulter ses citoyens, vous avez jusqu'à dimanche pour voter sur le site de l'Assemblée Nationale. En Côte-d'Or, le soleil se lève et se couche plus tôt que dans les régions de l'Ouest, alors l'heure d'été pourrait être la meilleure option pour profiter le plus de la lumière du jour, mais ça fait débat.

Le 31 mars prochain il faudra à nouveau reculer les pendules, en somme vous dormirez une heure de moins. . Cette habitude date des années 70 et répond à un objectif d'économies d'énergie, sauf que dans un rapport récent l'Union Européenne estime ces économies marginales, entre 0,5 et 2,5%.

Les effets sur la santé, seul argument valable

Aujourd'hui, l'heure d'hiver a déjà une heure de décalage avec le soleil, ça monte à deux quand on passe à l'heure d'été. "C'est mieux d'être le plus proche du rythme naturel, reconnait le docteur Clément Guillet, de l'Institut du Sommeil à La Chartreuse, à Dijon, aujourd'hui nous vivons trop décalés du soleil". En outre, le changement d'heure pourrait influer à court terme sur la santé provoquant un effet "jet lag" chez certaines personnes sans que ce soit dangereux pour la santé.